"Вильярреал" - "Спартак". Онлайн

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы проходит в Испании
Хотите верьте, хотите - нет
Состав "Спартака" на игру!
📋 Наш красно-белый состав на заключительный матч года— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 13, 2018
📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 📲 приложение
🎧 Алексей @azzazello71 Золин
Только победа! 🔴⚪️💪🏻#ВильярреалСпартак #UEL pic.twitter.com/DorKmlTL8I
Если "Спартак" победит, то выйдет в плей-офф: испанскую команду он обойдет и одну из пары "Рапид" - "Рейнджерс" (кто-то из них ведь потеряет очки!) обойдет тоже!
Положение в группе G за тур до финиша группового этапа занимательное: 1."Вильярреал" - 7 очков, 2."Рапид" - 7, 3."Рейнджерс" - 6, 4."Спартак" - 5.
Матч пройдет сегодня в Испании и стартует в 22:45 по московскому времени
Меня зовут Владимир Нардин!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между испанским "Вильярреалом" и московским "Спартаком"!