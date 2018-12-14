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Гандболистки сборной России вышли в финал чемпионата Европы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу добилась победы над командой Румынии в полуфинале проходящего во Франции чемпионата Европы среди женщин.

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 28:22 в пользу россиянок.

В финале российская сборная сыграет с победителем пары Нидерланды – Франция, эти команды сыграют в пятницу позднее.

Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.

Действующим чемпионом Европы является Норвегия, она же – самый титулованный участник турнира: первенство континента ей покорилось семь раз. Три раза чемпионом становилась Дания, по разу – Венгрия и Черногория. На счету россиянок 1 серебро и 2 бронзы.

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Теги: гандбол

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