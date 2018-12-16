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Спорт

IBU одобрил переход Ильченко в сборную России

Биатлонистка родилась в ЯНАО, но в 2015 году решила выступать за Белоруссию, однако теперь вернулась в российскую команду

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разрешить Кристине Ильченко перейти из белорусской сборной в сборную России, сообщает в воскресенье пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Белоруссии в Россию на заседании Исполкома. Но мы также приняли решение, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию", - приводит пресс-служба СБР слова президента IBU Оле Далина.

"Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон", - добавил он.

Кристина Ильченко родилась в 1993 году в городе в Лабытнанги в ЯНАО. Выступала на чемпионате и Кубке России, но в 2015 году приняла решение выступать за сборную Белоруссии. В составе этой команды дебютировала в Кубке мира.

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Теги: биатлон, СБР, IBU
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