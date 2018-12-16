Спорт

Разрыв между кандидатами в губернаторы Приморья Кожемяко и Андрейченко сократился

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко набирает на повторных выборах губернатора региона почти 65% голосов после подсчета более 23% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 64,64% избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко - 23,6% избирателей.

За Розу Чемерис от партии "За женщин России" проголосовали 4,68%, за Алексея Тимченко от "Партии Роста" свои голоса 3,79 %.

По данным ЦИК, подсчитано уже 23,26% протоколов ЦИК.

Как сообщалось, избирательные участки в Приморском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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Теги: Приморье, Приморский край

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