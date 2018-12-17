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"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Жеребьевка прошла в Ньоне в понедельник

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в понедельник, определились соперники петербургского "Зенита" и ФК "Краснодар" в стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

"Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче". Соперником "Краснодара" стал немецкий "Байер".

Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные - 21 февраля.

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в Баку 29 мая.

Турнирный путь россиян

"Зенит" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде", а на групповом этапе занял первое место в своем квартете.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Здесь он финишировал на втором месте в своей группе.

Остальным российским клубам не удалось выйти в весеннюю стадию еврокубков. Московские ЦСКА и "Локомотив" заняли четвертое место в своих группах в Лиге чемпионов, столичный "Спартак" – аналогичную строчку в группе Лиги Европы. Еще одна отечественная команда, "Уфа", не смогла преодолеть квалификационную стадию.

Полный состав пар 1/16 финала Лиги Европы

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит, ФК Краснодар

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