Врач Кокорина предупредил о риске завершения его карьеры из-за травмы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Главный врач футбольного клуба "Зенит" считает, что если нападающий Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве, не будет проходить комплексную реабилитацию, то в скором времени его спортивная карьера может завершиться, заявил в Тверском суде Москвы адвокат спортсмена Андрей Ромашев.

"В виду полученной травмы колена и последующего лечения травмы у футболиста Кокорина имеются признаки артрозного артрита. Курс лечения не был закончен. Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению болезни и привести инвалидизации и к завершению спортивной карьеры", - зачитал Ромашев заключение главного врача "Зенита" в ответ на адвокатский запрос.

В заключении также отмечается, что для грамотного восстановления колена Кокорину необходимо ежедневно заниматься со спортивным тренером и спортивным врачом в бассейне и тренажерном зале.

В настоящее время в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на продление до февраля срока содержания под стражей Павла Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого.

Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев и хулиганстве, а Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под стражу.