Экс-футболист ЦСКА Корнаухов возглавил армейскую ДЮСШ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назначен новым директором Детско-юношеской спортивной школы армейцев, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.
Ранее занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.
Корнаухов выступал за ЦСКА с 1998 по 2003 год. Также он играл в "Торпедо", "Шиннике", "Кубани", "Тереке". В структуре ЦСКА он работает с 2010 года.
Экс-защитник #ЦСКА, обладатель Кубка России в составе красно-синих, а затем тренер армейской академии Олег Корнаухов назначен директором #школаЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 18, 2018
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