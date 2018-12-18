Спорт

Экс-футболист ЦСКА Корнаухов возглавил армейскую ДЮСШ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назначен новым директором Детско-юношеской спортивной школы армейцев, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

Ранее занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.

Корнаухов выступал за ЦСКА с 1998 по 2003 год. Также он играл в "Торпедо", "Шиннике", "Кубани", "Тереке". В структуре ЦСКА он работает с 2010 года.

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Теги: футбол, ЦСКА
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