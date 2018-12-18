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Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Соглашение рассчитано на 2019 год

Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлкси" объявил о подписании нового контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

СпортИбрагимович провел 500-й гол в карьереЧитать подробнее

Как сообщается на сайте клуба, соглашение рассчитано на 2019 год.

22 марта Ибрагимович расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед", а на следующий день подписал соглашение с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси". В дебютном матче за эту команду швед отличился дважды, чем помог ей выиграть в дерби у "Лос-Анджелеса" со счетом 4:3.

В сентябре он провел 500-й гол в своей карьере.

Ибрагимович защищал цвета МЮ в сезоне-2016/17, предварительной подписав контракт с клубом также на один год. В 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" он провел 28 голов, но получил травму и завершил сезон досрочно. В августе 2017 года он снова стал игроком "Манчестер Юнайтед".

После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович

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