"Реал" вышел в финал чемпионата мира по футболу среди клубов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" стал вторым финалистов клубного чемпионата мира.

В полуфинале "Реал" нанес поражение японской команде "Касима Антлерс" со счетом 3:1. Все три гола в составе испанского клуба провел Гарет Бейл, сделав это на 44-й, 53-й и 55-й минутах. В составе "Касимы Антлерс" отличился Сема Дои (78-я минута).

В финале "Реал" сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ, а в матче за третье место "Касима Антлерс" встретится с аргентинским "Ривер Плейт".

Оба матча состоятся в субботу. Турнир проходит в ОАЭ.

Клубный чемпионат мира в нынешнем формате впервые был проведен в 2000 году, а затем регулярно стал проводиться с 2005 года, в нем принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций. До этого с 1960 по 2004 год - лучший клуб мира определялся по матчам между сильнейшими командами Европы и Южной Америки (Межконтинентальный кубок).

Всего на счету европейских клубов 10 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Испанские клубы выигрывали чемпионат мира среди клубов шесть раз (по три раза это сделали "Барселона" и "Реал"; "Реал" – действующий победитель турнира) - это лучший показатель среди отдельных стран. Четыре раза победителями становились клубы из Бразилии.