Российский биатлонист Логинов стал вторым в спринте на чешском этапе Кубка мира

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной России Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке, состоявшейся в четверг рамках третьего этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Логинов на двух огневых рубежах не допустил ни одного промаха. Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бё, который также отстрелялся чисто, но опередил россиянина почти на 20 секунд.

Замкнул тройку призеров швед Мартин Понсилуома (отставание от лидера +54,2; 0 промахов).

Дмитрий Малышко занял 14-е место (+1:14,4; 0), Матвей Елисеев - 18-е (+1:24,2; 1), Евгений Гараничев - 30-е (+1:53,4; 2), Александр Поварницын - 65-е (+2:36,5; 3), Антон Бабиков (все Россия) - 80-е (+3:19,3; 3).

Семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад промахнулся четыре раза, заняв 43-е место (+2:12,9).

Логинов с 232 очками идет вторым в личном зачете, уступая Бе, у которого 308 баллов.