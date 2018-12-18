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Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам

Спортсмены могут продолжать выступления на международных соревнованиях

Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам
Российский биатлонист Александр Логинов в австрийском Хохфильцене
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты могут продолжать выступать на международных турнирах, у полиции Австрии нет к ним претензий, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной команды России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU", - написал Драчев в инстаграме.

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Вечером 12 декабря австрийская полиция пришла в Хохфильцене, где располагались члены сборной России.

Предлогом было названо подозрение в том, что несколько российских спортсменов причастны к нарушению антидопинговых правил на этапе Кубка мира, который прошел в Хохфильцене в феврале 2017 года. В списке оказались Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, а также тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Международный союз биатлонистов не стал принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года.

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Теги: биатлон, СБР, Австрия

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