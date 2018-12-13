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Заподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб

Минспорта и МИД прокомментировали ночной визит австрийской полиции к российским биатлонистам

Заподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб
Российский спортсмен Александр Логинов
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов, которому предъявила обвинения в употреблении допинга австрийская полиция, выложил результаты своих допинг-проб с марта 2016 года. Все они отрицательные.

"Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют, неправда, и хочу задать риторический вопрос- неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чем нас обвиняют!?" - написал Логинов (в 2014 году был дисквалифицирован на два года за допинг, но отбыл наказание) в инстаграме в четверг.

Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

Ранее стало известно, что в расположение сборной нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира.

Запросили официальную информацию у австрийских правоохранителей

В посольстве России в Австрии уже заявили, что разбираются в сложившейся ситуации. "Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов", - заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский, слова которого приводятся на странице диппредставительства в фейсбуке.

По словам дипломата, посольство России в Австрии каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало.

Комментарий министра спорта РФ

Министерство спорта России вместе с Союзом биатлонистов России и МИД разбираются в обстоятельствах ночного визита австрийской полиции в отель в Хохфильцене, где живут российские биатлонисты на время этапа Кубка мира, заявил министр спорта Павел Колобков.

"В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", - цитирует в четверг Колобкова пресс-служба Минспорта.

"Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас Союз биатлонистов, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела. Более подробная информация по данной ситуации появится позднее", - добавил министр.

Реакция МИД

В Москве заявили, что в случае появления политической подоплеки в ситуации с российскими биатлонистами в Австрии реакция последует незамедлительно.

"Если информация подтвердится, а именно о наличии некоего политического компонента всей этой истории и также попытке осуществления психологического давления на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Она отметила при этом, что на данный момент у Москвы пока нет оснований усматривать политические мотивы в ситуации вокруг российских биатлонистов.

"На данный момент, учитывая, что у нас пока нет полной информации, мы не можем воссоздать всю картину того, что происходит, говорить о политическом элементе, политическом характере того, что происходит, пока рано", - подчеркнула Захарова.

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Теги: биатлон, Александр Логинов

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