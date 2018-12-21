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Матчи ЧМ-2018 смотрели по ТВ рекордные 3,57 млрд человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по футболу России посмотрело рекордное количество зрителей - более 3,5 млрд человек, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

По данным организации, телевизионные трансляции ЧМ в общей сложности посмотрели 3,572 миллиарда зрителей, что составляет более половины населения планеты в возрасте от четырех лет и старше.

Финал между Францией и Хорватией 15 июля собрал общую мировую аудиторию в 1,12 миллиарда человек.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала команда Франции. Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту ЧМ-2018, Хорватии.

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Теги: футбол, ЧМ-2018

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