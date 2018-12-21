На развитие спорта в России направят 137 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На развитие спорта в России на ближайшие шесть лет будет выделено порядка 137 млрд рублей, заявил министр спорта Павел Колобков на расширенном заседании коллегии министерства спорта РФ в подмосковном Новогорске.

"В 2019 году перед нами стоит серьезная задача по вовлечению граждан в занятие спортом. Мы должны в ближайшие пять лет добиться вовлечения 55% граждан различных возрастных и социальных категорий в нашу сферу. Отдельная задача - реформирование системы подготовки спортивного резерва. Этим вопросам посвящен наш федеральный проект ("Спорт - норма жизни" - ИФ), который является необходимой составляющей проекта "Демография", поэтому, мы - важное звено", - заявил Колобков.

"По уровню финансирования нам удалось добиться серьезного повышения в нашей отрасли. Порядка 137 млрд за шесть лет. Эти средства будут потрачены на развитие наиболее массовых видов спорта футбол и хоккей, подготовку тренеров, помощь регионам при закупке инвентаря для ДЮСШ (детско-юношеских спортивных школ - ИФ)", - сказал глава Минспорта.

"Также будут созданы спортивные объекты, площадки открытого типа, нам удалось заключить соглашения со всеми регионами РФ. Регионы наш проект согласовали, пусть они берут обязательства на выполнение этой важной и амбициозной задачи, по сути, это новое качество жизни наших граждан", - добавил он.