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Загитова выиграла короткую программу фигуристок на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева показала 14-й результат

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц на проходящем в Саранске чемпионате России по фигурному катанию.

Она заработала 80,62 балла.

Второе место занимает Александра Трусова (74,96), третье – Алена Косторная (74,40).

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева показала 14-й результат (62,24).

Все эти спортсменки представляют Москву, Центр спорта и образования "Самбо-70".

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 22 декабря.

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Теги: фигурное катание

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