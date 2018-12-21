Загитова выиграла короткую программу фигуристок на чемпионате России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова лидирует после короткой программы в соревновании одиночниц на проходящем в Саранске чемпионате России по фигурному катанию.

Она заработала 80,62 балла.

Второе место занимает Александра Трусова (74,96), третье – Алена Косторная (74,40).

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева показала 14-й результат (62,24).

Все эти спортсменки представляют Москву, Центр спорта и образования "Самбо-70".

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 22 декабря.