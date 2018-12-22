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Спорт КХЛ-2018/19

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Хоккеисты сыграли на стадионе футбольного клуба "Зенит", матч собрал 67770 зрителей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над петербургским СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Петербурге на стадионе местного футбольного клуба "Зенит", завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу ЦСКА.

По данным пресс-службы КХЛ, игру посетили 67770 зрителей.

ЦСКА является лидером Западной конференции КХЛ и сводной таблице, в его активе 68 очков. У СКА 62 очка, команда занимает второе место в Западной таблице и четвертое – в сводной.

В отчетный игровой день состоялся еще ряд матчей. Их результаты: "Сибирь" – "Адмирал" – 1:4, "Салават Юлаев" – "Северсталь" – 3:2, "Авангард" – "Локомотив" – 0:2, "Спартак" – "Сочи" – 3:2 (победитель определился в овертайме), "Йокерит" – "Динамо" (Рига) – 3:2 (победитель определился в овертайме).

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Теги: хоккей, КХЛ
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