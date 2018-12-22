ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над петербургским СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Петербурге на стадионе местного футбольного клуба "Зенит", завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу ЦСКА.

По данным пресс-службы КХЛ, игру посетили 67770 зрителей.

Ретро-матч в Москве, хоккей на футбольном стадионе в Питере, игра лидеров в Балашихе, евроматч в Хельсинки – добро пожаловать в субботний хоккейный вечер!#СПРСОЧ – КХЛ ТВ#СКАЦСК – МатчТВ #АВГЛОК – КХЛ ТВ HD#ЙОКДРГ – https://t.co/VyEoRsyqCx pic.twitter.com/20hcTMj6LC — КХЛ (@khl) December 22, 2018

ЦСКА является лидером Западной конференции КХЛ и сводной таблице, в его активе 68 очков. У СКА 62 очка, команда занимает второе место в Западной таблице и четвертое – в сводной.

В отчетный игровой день состоялся еще ряд матчей. Их результаты: "Сибирь" – "Адмирал" – 1:4, "Салават Юлаев" – "Северсталь" – 3:2, "Авангард" – "Локомотив" – 0:2, "Спартак" – "Сочи" – 3:2 (победитель определился в овертайме), "Йокерит" – "Динамо" (Рига) – 3:2 (победитель определился в овертайме).