Алена Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Алена Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в соревновании женщин-одиночниц.

В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 229,78 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (229,71), третье – Алена Косторная (226,54).

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала пятой (212,03), двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева – седьмой (205,90).

Все эти спортсменки представляют Москву, Центр спорта и образования "Самбо-70".

Чемпионат России прошел в Саранске.