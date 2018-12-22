Главные новости
В РоссииСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииВ миреПорошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Спорт

Алена Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Алина Загитова стала пятой, Евгения Медведева - седьмой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Алена Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в соревновании женщин-одиночниц.

В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 229,78 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (229,71), третье – Алена Косторная (226,54).

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала пятой (212,03), двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева – седьмой (205,90).

Все эти спортсменки представляют Москву, Центр спорта и образования "Самбо-70".

Чемпионат России прошел в Саранске.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: фигурное катание

Новости по теме

Спорт
Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из НорвегииПодробнее
 Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакцииКокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
По одному из эпизодов следствие переквалифицировало обвинениеПодробнее
 ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Теперь он уступил "Йокериту"Подробнее
 Мутко покинул пост президента РФСМутко покинул пост президента РФС
До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей ПрядкинПодробнее
Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Соглашение рассчитано на 2019 годПодробнее
 Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистамПолиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам
Спортсмены могут продолжать выступления на международных соревнованияхПодробнее
 Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Португальский специалист проработал в английском клубе 2,5 годаПодробнее
 "Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка прошла в Ньоне в понедельникПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииВ миреПорошенко подписал закон о переименовании УПЦВ РоссииНа Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейВ миреСенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов

В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭ Подробнее

Алена Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Алина Загитова стала пятой, Евгения Медведева - седьмой Подробнее

Что произошло за день: суббота, 22 декабря

Заблокированные горняки на соликамском руднике, первые самолеты на аэродроме "Бельбек" и митинг с требованием не обсуждать с Японией вопрос о Курилах Подробнее

Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Норвежка Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, финишировавшая 25-й Подробнее

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Хоккеисты сыграли на стадионе футбольного клуба "Зенит", матч собрал 67770 зрителей Подробнее

МВД собралось ввести в свою компетенцию государственный пожарный надзор

В настоящее время функции Госпожнадзора возложены на МЧС Подробнее

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');