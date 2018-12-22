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Спорт

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов

В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭ

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
Капитан "Реала" Серхио Рамос (в центре) с одноклубниками после забитого гола в ворота "Аль-Айна"
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" выиграл клубный чемпионат мира по футболу.

В финальном матче, который состоялся в субботу в Абу-Даби, "Реал" переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1 (1:0). В составе мадридцев отличились Лука Модрич, Маркос Льоренте и Серхио Рамос. Еще один мяч влетел в ворота клуба из ОАЭ после автогола. В составе соперника гол забил Цукаса Сиотани.

Клубный чемпионат мира в нынешнем формате впервые был проведен в 2000 году, а затем регулярно стал проводиться с 2005 года, в нем принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций. До этого с 1960 по 2004 год - лучший клуб мира определялся по матчам между сильнейшими командами Европы и Южной Америки (Межконтинентальный кубок).

Всего на счету европейских клубов 11 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Испанские клубы выигрывали чемпионат мира среди клубов семь раз: четыре раза – "Реал", три – "Барселона"; это лучший показатель среди отдельных стран. Четыре раза победителями становились клубы из Бразилии.

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Теги: футбол, ФК Реал, ОАЭ, клубный ЧМ по футболу, Лига чемпионов УЕФА

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