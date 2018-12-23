Спорт

Российский хоккеист Никита Кучеров признан лучшим игроком дня в НХЛ

В тройку лучших игроков также вошел Илья Ковальчук

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форварда Никиту Кучерова из команды "Тампа-Бэй" лучшим игроком очередного дня, сообщается на сайте НХЛ.

В матче с "Эдмонтоном" россиянин набрал 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков, благодаря чему его команда смогла добиться победы со счетом 6:3.

Второй звездой дня признан еще один российский игрок, Илья Ковальчук, выступающий за "Лос-Анжелес Кингз". Он забросил две шайбы в ворота "Сан-Хосе", а "Лос-Анджелес" выиграл со счетом 3:2 (победитель определился в овертайме).

Третьей звездой стал голкипер команды "Виннипег" канадец Лоран Броссуа, отразивший 40 бросков из 40 в противостоянии с "Ванкувером". Его команда добилась победы со счетом 1:0.

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Теги: хоккей, НХЛ

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