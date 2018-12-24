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Спорт

Российские триумфаторы юношеских ОИ получили гранты по 200 тыс. рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Победители и призеры летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе получили денежные гранты от Фонда поддержки Олимпийцев России.

Обладатели золотых медалей получили гранты на 200 тысяч рублей, серебряные призеры - на 150 тысяч рублей, а бронзовые призеры - на 100 тысяч рублей.

"Здесь те, кто представил Россию в Аргентине. Ребята выступили достойно, мы были рады получать из Буэнос-Айреса приятные вести. Желаю вам и на взрослых Олимпийских играх приносить хорошие новости", - заявил помощник президента РФ, председатель президиума Попечительского Совета Фонда Игорь Левитин в ходе торжественной церемонии в понедельник.

Он подчеркнул, что Фонд впервые решил отметить юных олимпийцев.

Российских спортсменов с триумфом поздравил также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Поздравляю всех с наградами. Эти Игры прошли на высоком организационном уровне. Наша команда заняла первое место, завоевала 59 медалей и установила для себя и соперников новые горизонты. Среди тех, кто сейчас в зале, я надеюсь, находятся будущие чемпионы Олимпийских игр. Желаю вам попасть на Олимпийские игры 2020 года", - сказал Поздняков.

Российские спортсмены стали победителями Игр в неофициальном командном зачете, завоевав 59 медалей, из них 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых.

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Теги: ОКР

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