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Назван состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею сократил количество кандидатов на попадание в заявку на чемпионат мира до 25 игроков.

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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в их число вошли:

вратари - Петр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос");

защитники - Александр Алексеев ("Ред Дир"), Даниил Журавлев ("Барс"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Дмитрий Саморуков ("Гельф");

нападающие - Артем Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Степан Старков ("ХК Сочи"), Александр Хованов ("Монктон"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев").

Таким образом, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов, Артем Волков, нападающие Артем Николаев, Иван Чехович, получившие повреждения по ходу тренировочного лагеря, а так же Александр Яремчук.

По регламенту молодежного чемпионата мира, в заявку можно включать 23 хоккеиста (20 полевых, 3 вратаря). На первом заседании директората, которое состоится 25 декабря, команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и 2 вратаря. Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже, чем за два часа до каждой ближайшей игры.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе россияне сыграют с Канадой, Чехией, Швейцарией, Данией. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

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Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

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