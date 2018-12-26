ФИФА заинтересовалась участием клубов из России в турнире в Крыму

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась обстоятельствами участия российских команд "Анжи-2" и "Сокол" в зимнем турнире в Крыму, который состоялся в 2017 году, соответствующий запрос направлен в Российский футбольный союз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС в среду.

"Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов "Сокол" (Саратов) и "Анжи-2" (Махачкала) в Открытом Зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА", - говорится в сообщении.

"Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА", - отмечается в нем.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.