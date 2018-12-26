Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на следующий сезон

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российская велокоманда "Газпром-РусВело" определилась с составом гонщиков на сезон-2019.

Как сообщила пресс-служба команды, в состав вошли: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Александр Власов, Антон Воробьёв, Александр Евтушенко, Евгений Коберняк, Влад Куликов, Александр Куликовский, Алексей Курбатов, Степан Курьянов, Сташ Мамыр, Денис Некрасов, Артем Ныч, Александр Порсев, Петр Рикунов, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Сергей Шилов, Николай Черкасов.

Спортивные директора команды: Алексей Марков, Микеле Девоти, Александр Серов, Денис Меньшов, Евгений Петров, Паоло Розола, Андрей Соломенников.

"В российском велоспорте происходит глобальная смена поколений, и мы это непросто серьезно прочувствовали на себе, но и сами являемся инициаторами такой программы. Это можно заметить по изменению среднего возраста команды за последние два года". Состав гонщиков на 2019 год позволяет говорить о том, что "Газпром-РусВело" будет одной из самых молодых в пелотоне", - сказал генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.



"Воспитание и вывод молодых гонщиков на профессиональный уровень — это трудоемкий процесс, для этого у нас привлечены специалисты, в которых мы уверены. В тренерском составе произошли значительные изменения, ряды спортивных директоров пополнили: Денис Меньшов, Евгений Петров и Андрей Соломенников, которые с большим энтузиазмом принялись за дело, также вернулся к работе с командой Микеле Девоти. Я уверен, что они передадут свой опыт молодым и сделают все возможное, чтобы наши гонщики выросли в профессионалов и добивались высоких результатов", - отметил он.