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Спорт КХЛ-2018/19

КХЛ определилась с тренерами сборных дивизионов на матч звезд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ-2019 в Казани, сообщает пресс-служба КХЛ.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьев (СКА), дивизиона Тарасова - Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова - Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева - Боб Хартли ("Авангард").

Как сообщалось, неделя звезд хоккея, включающая Матч звезд, в 2019 году пройдет в трех городах Татарстана - Казани, Нижнекамске и Альметьевске в январе.

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Теги: хоккей, КХЛ, Матч звезд КХЛ

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