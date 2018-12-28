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Спорт

Кокорин не сыграет с сотрудниками "Бутырки" из-за контракта с "Зенитом"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что его подзащитный не сможет участвовать в футбольном матче с сотрудниками следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка" по условиям контракта с "Зенитом".

"Вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", - написала она на своей странице в соцсети.

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что в Федеральной службе исполнения наказаний одобрили идею проведения товарищеского футбольного матча между арестантами "Бутырки" и сотрудниками СИЗО.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил до 8 февраля арест Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого. Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью).

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в кафе на Большой Никитской улице.

В настоящее время предварительное следствие завершено. Объем материалов дела составляет 10 томов.

Защита надеется, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу и направлять его в суд для рассмотрения по существу из-за "дефектов" в расследовании.

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Теги: Россия, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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