Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

"Обвинение стало еще более необоснованным. По эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - заявил адвокат Мамаева в пятницу.

По словам адвоката, следствие не объяснило, с чем связана переквалификация обвинения.

"Мы попросили разъяснить нам обвинение, потому что нам совершенно не понятно. Оно совершенно противоречиво", - сказал Бушманов.

Защитник также добавил, что планирует обжаловать переквалификацию обвинения в столичной прокуратуре.

Статья 115 УК РФ по тяжести обвинения не отличается от ст. 116 УК РФ. Нет разницы и в наказании по обеим статьям. По ним предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее 18 декабря Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Мамаева, Кокорина и их соучастников - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Они останутся под арестом до 8 февраля. Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кириллу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.