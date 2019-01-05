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Белорусская теннисистка Соболенко выиграла турнир в Шэнчьжэне

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представительница Белоруссии Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Шэнчьжэне (Китай).

В финале соревнования она нанесла поражение американке Элисон Риске со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Турнир проводится с 2013 года, первой его победительницей в женском одиночном разряде является китаянка Ли На, в 2018 году его выиграла румынка Симона Халеп.

В 2019 году на победу претендовали несколько россиянок, часть из них на турнирном пути остановила Соболенко: Екатерину Александрову во втором круге, Марию Шарапову – в четвертьфинале. Риске во втором круге победила Евгению Родину, в полуфинале – Веру Звонареву.

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Теги: теннис

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