Теннисистка Звонарева вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Россиянка Вера Звонарева в пятницу нанесла поражение соотечественнице Веронике Кудерметовой в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Шэнчьжэне (Китай).

Результат поединка - 4:6, 7:5, 6:3. За выход в финал Звонарева сыграет с американкой Элисон Риске.

Ранее из соревнований выбыла Мария Шарапова. В четвертьфинале представительница России встречалась с белоруской Ариной Соболенко и при счете 1:6, 2:4 во втором сете отказалась от дальнейшего участия в матче.

Призовой фонд Открытого чемпионата Шэнчьжэня составляет $750 тыс.