Медведев вышел в финал теннисного турнира в Австралии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в финал турнира ATP в австралийском Брисбене.

В полуфинале соревнования он нанес поражение представителю Франции Жо-Уилфриду Тсонга со счетом 7:6 (8:7), 6:2. Это была вторая встреча данных соперников в официальных матчах, предыдущую выиграл француз.

Соперником россиянина по финалу станет японец Кеи Нисикори. Ранее Медведев и Нисикори встречались друг с другом дважды, выиграв по разу.

Финал пройдет в воскресенье.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $589,680.