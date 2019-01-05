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"Спартак" расторг контракт с полузащитником Самедовым

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и полузащитник Александр Самедов расторгли контракт, сообщает пресс-служба футбольного клуба в субботу.

"Сегодня "Спартак" и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовой договор по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

34-летний хавбек - воспитанник красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год он выступал за московские клубы "Локомотив", "Москва" и "Динамо". В 2017 он вернулся в "Спартак" и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Всего Самедов провел за "Спартак" 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).

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Теги: футбол, Спартак, Александр Самедов

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