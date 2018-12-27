РФС назовет кандидатов в президенты союза до 16 января

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) опубликует список кандидатов в президенты организации до 16 января, сообщили в РФС.

"Официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе РФС в четверг.

Ранее ряд членов РФС - региональных организаций сообщили, что выдвинули главу "Газпром нефти" Александра Дюкова на пост президента РФС.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.) С 2008 года Дюков является председателем совета директоров клуба "Зенит". Также Дюков возглавляет комитет программ развития футбола Российского футбольного союза

Как сообщалось, 22 февраля состоится конференция РФС, на которой пройдут выборы президента РФС.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 19 декабря подал в отставку с поста президента РФС. В декабре прошлого года он приостановил свою деятельность на посту главы союза на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад., этот иск еще не рассмотрен.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года по декабрь текущего года.