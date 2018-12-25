Черчесов рассказал о дальнейших планах в карьере

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не рассматривает возможность смены места работы.

"Я как работал, так и работаю в сборной и не сомневаюсь, что надо продолжать. Если нет двоякости некой, то к тебе и не обращаются (другие работодатели). Если ты допускаешь это (двоякость), то поступают звонки. И до чемпионата мира и после него готовность работать в сборной у меня была и есть, поэтому, на сегодняшний день нет смысла мне посматривать на сторону и нет смысла на меня посматривать", - заявил Черчесов в интервью пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

Под руководством Черчесова национальная команда России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила Хорватии. В финале турнира Франция победила Хорватию.

Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. До этого в качестве тренера работал в австрийский "Куффштайне", "Ваккер-Тироле", московских "Спартаке" и "Динамо", сочинской "Жемчужине", грозненском "Тереке", пермском "Амкаре", польской "Легии".