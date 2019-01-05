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Россия - Швейцария. Онлайн

Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере, россияне ведут в счете

Россия - Швейцария. Онлайн
Российские хоккеисты на молодежном ЧМ в Ванкувере
Фото: Zuma\TASS

Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере

15'

ГООООООООООООООООЛ! 2:0 в пользу россиян! Никита Шашков поразил ворота соперника именно в тот момент, когда оштрафованный игрок швейцарцев выходил на лед!

14'
???!!!

Россия - Швейцария. 2:0

12'

Еще один бросок по воротам россиян! Не прошел он!

12'

Швейцарцы опасно для нас коротают численное преимущество в зоне сборной России

11'
????????

Искал для вас новогоднюю песню, в это время наш игрок Савелий Ольшанский, словно намекая: "Стой, парень, стой! Не делай этого!", взял и заработал удаление.

9'

О! Первый бросок по воротам россиян! "Трибуны ревут от восторга!" (с). Кстати, Петр Кочетков отразил

8'

А вот гол россиян. Мне понравился!

6'

ГОООООООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу россиян! Кирилл Слепец получил шайбу, находясь у борта справа. Он сделал несколько ловких движением клюшкой и бросил в ближний угол! В голевой атаке также участвовали Иван Морозов и Илья Морозов! Если полный тезка последнего, мой коллега, отпишется мне, значит он читает эту трансляцию! Так ему и передайте!)

5'
???!!!

Россия - Швейцария. 1:0

4'

Морозов попытался протолкнуть шайбу в ворота соперника, находясь на пятачке. Но за шайбу ему ухватиться не удалось

2'

Россияне, между тем, нанесли несколько бросков в створ ворот сборной Швейцарии. Шайба пока линию этих самых ворот еще не пересекла

1'

Как вы считаете, поражение в полуфинале - провал для россиян или "всего лишь" неудача? Будем рады, если вы поделитесь своим мнением в аккаунтах "Интерфакса" в твиттере и фейсбуке:

1'

Итак, вбрасывание выиграли российские игроки. Матч начался!

Итак, матч Россия - Швейцария подходит к своему началу, сейчас будет вбрасывание!

А за кого проголосуете вы? ;)

Но благодаря автору этого твиттер-аккаунта я извлек возможность опубликовать для вас составы обеих команд одновременно!

Состав сборной России - вашему вниманию!

"Мы должны выложиться на 120 процентов, чтобы победить Россию", - главный тренер сборной Швейцарии Кристиан Волвенд

Швейцария в первом туре группового этапа уступила Чехии (1:2, победитель определился в овертайме), затем - Канаде (1:3). После этого она победила Данию (4:0) и проиграла России (4:7). В четвертьфинале швейцарцы нанесли поражение Швеции (2:0), в полуфинале проиграли Финляндии (1:6).

Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0. Затем подопечные Валерия Брагина победили Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1). D четвертьфинале разобрались со Словакией (8:3), в полуфинале уступили США (1:2)

Конечно, обидно было проиграть в полуфинале, но что ж... Тем не менее, предлагаем вами сборник моментов в игре с США
 

Тактично напомним, что матч Россия - Швейцария стартует в 0:00 по московскому времени. Он пройдет в Канаде.

Несмотря на то, что меня зовут Владимир Нардин, обе команды потерпели неудачи в матчах 1/2 финала турнира. Россияне уступили сборной США со счетом 1:2. Швейцарцы расстроились еще больше и проиграли Финляндии со счетом 1:6. Такое тоже бывает

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча за.... нет, не первое, а, увы, третье место чемпионата мира среди молодежных команд. Играют сборные России и Швейцарии...

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

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