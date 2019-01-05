Россия - Швейцария. Онлайн

6'

ГОООООООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу россиян! Кирилл Слепец получил шайбу, находясь у борта справа. Он сделал несколько ловких движением клюшкой и бросил в ближний угол! В голевой атаке также участвовали Иван Морозов и Илья Морозов! Если полный тезка последнего, мой коллега, отпишется мне, значит он читает эту трансляцию! Так ему и передайте!)