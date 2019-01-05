Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере
ГООООООООООООООООЛ! 2:0 в пользу россиян! Никита Шашков поразил ворота соперника именно в тот момент, когда оштрафованный игрок швейцарцев выходил на лед!
Россия - Швейцария. 2:0
Еще один бросок по воротам россиян! Не прошел он!
Швейцарцы опасно для нас коротают численное преимущество в зоне сборной России
Искал для вас новогоднюю песню, в это время наш игрок Савелий Ольшанский, словно намекая: "Стой, парень, стой! Не делай этого!", взял и заработал удаление.
О! Первый бросок по воротам россиян! "Трибуны ревут от восторга!" (с). Кстати, Петр Кочетков отразил
А вот гол россиян. Мне понравился!
Kirill Slepets walks right in and dangles for the goal! It's 1-0 Russia. #WorldJuniors pic.twitter.com/jmVbumIolK— TSN (@TSN_Sports) January 5, 2019
ГОООООООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу россиян! Кирилл Слепец получил шайбу, находясь у борта справа. Он сделал несколько ловких движением клюшкой и бросил в ближний угол! В голевой атаке также участвовали Иван Морозов и Илья Морозов! Если полный тезка последнего, мой коллега, отпишется мне, значит он читает эту трансляцию! Так ему и передайте!)
Россия - Швейцария. 1:0
Морозов попытался протолкнуть шайбу в ворота соперника, находясь на пятачке. Но за шайбу ему ухватиться не удалось
Россияне, между тем, нанесли несколько бросков в створ ворот сборной Швейцарии. Шайба пока линию этих самых ворот еще не пересекла
Как вы считаете, поражение в полуфинале - провал для россиян или "всего лишь" неудача? Будем рады, если вы поделитесь своим мнением в аккаунтах "Интерфакса" в твиттере и фейсбуке:
Россия - Швейцария. Онлайн https://t.co/bBk6mdPL8P— Интерфакс (@interfax_news) January 5, 2019
Итак, вбрасывание выиграли российские игроки. Матч начался!
Итак, матч Россия - Швейцария подходит к своему началу, сейчас будет вбрасывание!
А за кого проголосуете вы? ;)
Who you got? 🥉 #RUSvsSUI #WorldJuniors— #WorldJuniors (@HC_WJC) January 5, 2019
Vote here as well: https://t.co/cKAV8DMIim
Но благодаря автору этого твиттер-аккаунта я извлек возможность опубликовать для вас составы обеих команд одновременно!
Wieder mit Hollenstein. Das Line-up des Bronzespiels. #WorldJuniors pic.twitter.com/RdgXsBOYAc— Lars Nay (@_larsnay) January 5, 2019
Состав сборной России - вашему вниманию!
🇷🇺 VS 🇨🇭— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2019
Последний — по хронологии, но не по значению! — матч нашей молодёжки на чемпионате мира: https://t.co/qqdeSrd6Uu
Состав 👇 pic.twitter.com/oddBNXujsY
"Мы должны выложиться на 120 процентов, чтобы победить Россию", - главный тренер сборной Швейцарии Кристиан Волвенд
Christian Wohlwend believes the @SwissIceHockey team needs to work 120% today to defeat @russiahockey. Not 110%. 120%. #WorldJuniors pic.twitter.com/EZaWLwuPT3— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
Швейцария в первом туре группового этапа уступила Чехии (1:2, победитель определился в овертайме), затем - Канаде (1:3). После этого она победила Данию (4:0) и проиграла России (4:7). В четвертьфинале швейцарцы нанесли поражение Швеции (2:0), в полуфинале проиграли Финляндии (1:6).
Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0. Затем подопечные Валерия Брагина победили Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1). D четвертьфинале разобрались со Словакией (8:3), в полуфинале уступили США (1:2)
Конечно, обидно было проиграть в полуфинале, но что ж... Тем не менее, предлагаем вами сборник моментов в игре с США
Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты - в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2019
Тактично напомним, что матч Россия - Швейцария стартует в 0:00 по московскому времени. Он пройдет в Канаде.
Несмотря на то, что меня зовут Владимир Нардин, обе команды потерпели неудачи в матчах 1/2 финала турнира. Россияне уступили сборной США со счетом 1:2. Швейцарцы расстроились еще больше и проиграли Финляндии со счетом 1:6. Такое тоже бывает
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча за.... нет, не первое, а, увы, третье место чемпионата мира среди молодежных команд. Играют сборные России и Швейцарии...
Which team are you cheering for in the bronze medal game? @russiahockey or @SwissIceHockey ?— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
VOTE HERE 👉 https://t.co/PZQdkWKtuz for your chance to win a #WorldJuniors puck! pic.twitter.com/pU0Agq6wsL
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!