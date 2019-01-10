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Спорт

Алекперов и Федун поменяли структуру владения "Спартаком"

Эффективная доля владения Алекперова в "Спартаке" порядка 36,7%, Федуна - 32,7%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Собственники АО "ФК "Спартак-Москва" поменяли схему владения футбольным клубом.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в декабре у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющие почти 70% "Спартака". Оба находятся в российской юрисдикции - это ООО "Спорт-Холдинг" с 47,44% в капитале и АО "Капитальные активы", у которого 22%.

До сих пор владельцем 70% "Спартака" значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов.

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Оставшиеся 30,56% футбольного клуба, по данным "СПАРКа" - у гражданина РФ.

"Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну почти в равных долях - с небольшим перевесом в пользу главы "ЛУКОЙЛа".

Цепочка владения "Спорт-Холдингом" выглядит так. Собственником 80% этого ООО является АО "Капитал", 20% - у ООО "ПРК-Инвест" (это структура того же "Капитала" - 51% ему принадлежит напрямую, 49% - через ООО "Ассет Холдинг" и АО "Группа Капиталъ управление активами"). Все голосующие акции АО "Капитал", согласно раскрытию на сайте ЦБ РФ, входят в состав имущества "ЗПИФ комбинированный "Стратегические инвестиции" под управлением ЗАО "УК Менеджмент-Центр". Вагиту Алекперову принадлежит 49,88% паев ЗПИФа, Леониду Федуну - 45,76%. Оставшиеся 4,35% паев - у ООО "Социальная перспектива", которым владеет учрежденный Алекперовым фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Все 100% акций "Капитальных активов", в свою очередь, входят в состав имущества "ЗПИФ комбинированный "Медиаинвест". У Алекперова 50% паев этого фонда, у Федуна - 49,83%.

Исходя из этих долей, эффективная доля владения Алекперова в "Спартаке" через "Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" (с учетом фонда "Наше будущее") - порядка 36,7%, Федуна - 32,7%. Финальное распределение долей в "Спартаке" зависит от того, кто является владельцем оставшихся 30,56% (его имени в "СПАРКе" нет).

Комментарии "Спартака" получить пока не удалось.

Нынешним владельцам "Спартак" принадлежит уже 15 лет: в 2003-2004 гг. клуб был приобретен у Андрея Червиченко, по данным Forbes, за $70-90 млн. Л.Федун возглавляет совет директоров "Спартака" и является главным лицом клуба в публичном пространстве, тогда как Алекперов редко комментирует спортивную тематику.

При новых собственниках "Спартак" обзавелся собственным стадионом и один раз стал чемпионом страны - в сезоне 2016/17 гг.

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Теги: футбол, ФК Спартак, Леонид Федун, Вагит Алекперов

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