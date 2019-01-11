Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию он преодолел за 25 минут 50,9 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Это первое золото россиян в нынешнем сезоне Кубка мира. Но и сам Логинов этапы соревнования еще не выигрывал: победа в Оберхофе - первая в его карьере на этапах Кубка мира.

Вторым в Оберхофе стал норвежец Йоханнес Бе. Он допустил один промах и проиграл россиянину 25,2 секунды.

В тройку лучших попал представитель Швеции Себастьян Самуэльссон. Как и Логинов, он не промахнулся ни разу, но уступил россиянину 36,8 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 15.Дмитрий Малышко (1 промах), 20.Матвей Елисеев (3), 21.Евгений Гараничев (1), 56.Максим Цветков (3), 95.Семен Сушилов (4).