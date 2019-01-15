Сергей Карякин не покинет гонку "Дакар-2019" после аварии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин, машина которого под его управлением перевернулась во время прохождения седьмого этапа ралли-марафона Дакар-2019 в Перу, не будет сниматься с гонки.

"Мы финишировали, значит, есть возможность продолжить. Переворот стал только началом наших проблем. Мы ещё два колеса пробили, порвали ремень вариатора, сломалась "переговорка". В общем, не самый удачный день в жизни. Наверное, можно даже сказать, самый неудачный день в жизни. Но механики работают, и завтра мы стартуем", - цитирует гонщика его пресс-служба.

На своей официальной странице Вконтакте Карякин извинился перед болельщиками за то, что потерял шансы выиграть подиум.

"Рассчитывать на подиум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно и я извиняюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне!" - написал пилот.

Он сообщил, что на ремонт его багги потребовались 3,5 часа.

По итогам седьмого спецучастка экипаж Карякина, выступающий в зачете мотовездеходов, сместился со второго на десятое место с отставанием в 4 часа 30 минут 18 секунд.

В 2017 году россиянин стал победителем "Дакара".