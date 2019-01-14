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Спорт

Машина Карякина перевернулась на трассе "Дакара"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, попал в аварию в ходе седьмого этапа ралли-рейда "Дакар-2019".

Машина под управлением спортсмена, представляющего Snag Racing Team, перевернулась на одном из участков трассы, неудачно преодолев песчаный спуск. До финиша Карякин добраться не смог.

Перед стартом седьмого этапа Карякин занимал второе место в общем зачете класса квадроциклов. В 2017 году россиянин стал победителем "Дакара".

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

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Теги: автоспорт, Дакар

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Машина Карякина перевернулась на трассе "Дакара"

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