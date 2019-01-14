Машина Карякина перевернулась на трассе "Дакара"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, попал в аварию в ходе седьмого этапа ралли-рейда "Дакар-2019".

Машина под управлением спортсмена, представляющего Snag Racing Team, перевернулась на одном из участков трассы, неудачно преодолев песчаный спуск. До финиша Карякин добраться не смог.

🔴🔴🔴



🇷🇺 Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category



🇷🇺 Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2019

Перед стартом седьмого этапа Карякин занимал второе место в общем зачете класса квадроциклов. В 2017 году россиянин стал победителем "Дакара".

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.