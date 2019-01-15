Аутсайдер Восточной конференции КХЛ "Адмирал" обыграл "Йокерит"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" на домашнем льду переиграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). В составе хозяев отличились Войтех Полак, Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Стрельцов. У гостей единственную шайбу забросил Никлас Йенсен.
"Адмирал" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Йокерит" располагается на четвертой строчке в Западной конференции.