Аутсайдер Восточной конференции КХЛ "Адмирал" обыграл "Йокерит"

14 января 04:35

Шарапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв британку Харриет Дарт

В следующем круге россиянка сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон Подробнее

13 января 17:51

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира

Ранее в этот день эстафету в Оберхофе выиграли россиянки Подробнее

13 января 15:04

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Предыдущий триумф россиянок в эстафетах на КМ датирован январем 2012 года Подробнее

12 января 07:13

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"