ЦСКА забросил шесть шайб в ворота "Трактора" в матче КХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились крупной победы над челябинским "Трактором" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу ЦСКА.

ЦСКА набрал 78 очков, он лидирует как в Западной конференции, так и сводной таблице чемпионата. Армейцы ранее досрочно завоевали путевку в плей-офф, чего нельзя сказать про "Трактор": команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков.

Ранее в отчетный игровой день состоялось еще матчей: "Сибирь" – "Северсталь" – 4:5, "Салават Юлаев" – "Сочи" – 5:4 (победитель определился в серии буллитов), "Торпедо" – "Автомобилист" – 3:2, "Ак Барс" – "Динамо" – 2:3.