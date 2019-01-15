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Гандболисты сборной России уступили Бразилии в матче ЧМ

Опустившись на четвертое место в группе, российская команда попала под перспективу не выйти в следующий этап

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвертого тура чемпионата мира среди мужчин.

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 25:23 в пользу бразильцев.

Команды набрали по 4 очка, но у бразильцев преимущество по личным встречам. Поэтому они занимают в группе А третье место, а россияне – четвертое. Во второй групповой этап выходят по три лучшие команды каждой из групп.

В четверг сборная России проведет последний матч первого группового этапа – против Франции, которая является действующим чемпионом мира.

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Теги: гандбол

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