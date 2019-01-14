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Спорт

Россия и Германия сыграли вничью на ЧМ по гандболу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Матч третьего тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу между сборными России и Германии завершился вничью.

Результат матча, прошедшего в Берлине, - 22:22.

Российская команда набрала 4 очка и занимает третье место в группе А. Германия – на первом месте, 5 очков.

Чемпионат мира по гандболу-2019 проходит в Германии и Дании с 9 по 27 января. В группе А сборная России играет с соперниками из Франции, Германии, Сербии, Бразилии, Южной Кореи. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Россияне на прошлом ЧМ дошли до 1/8 финала, где уступили Словении.

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Теги: гандбол

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Россия и Германия сыграли вничью на ЧМ по гандболу

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