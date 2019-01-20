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Шарапова выбыла из Australian Open

В четвертом круге турнира Большого шлема она проиграла австралийке Барти

Шарапова выбыла из Australian Open
Мария Шарапова покидает Australian Open
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии Большого шлема Australian Open.

В четвертом круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Австралии Эшли Барти – 6:4, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

Теперь Россию в женском одиночном разряде представляет только Анастасия Павлюченкова, которая в воскресенье сыграет матч четвертого круга с американкой Слоан Стивенс.

Мария Шарапова является победительницей всех турниров Большого шлема. По разу она выиграла Australian Open (2008), Wimbledon (2004), US Open (2006), два раза - Roland Garros (2012, 2014).

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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