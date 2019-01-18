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Спорт

Шарапова победила Возняцки в третьем круге Australian Open

Матч россиянки с действующей победительницей турнира продолжался почти два с половиной часа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В матче третьего раунда Australian Open она взяла верх над действующей победительницей турнира датчанкой Каролин Возняцки – 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

Борьбу за выход в четвертьфинал Шарапова поведет с австралийкой Эшли Барти.

Ранее в ночь на пятницу по московскому времени матч третьего круга провела россиянка Анастасия Павлюченкова. Со счетом 6:0, 6:3 она победила представительницу Белоруссии Александру Саснович.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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