Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников включен в Международный теннисный зал славы, сообщается в официальном зала.
Помимо россиянина, сюда включены француженка Мари Пирс и китаянка Ли На.
Официальная церемония зачисления состоится 20 июля в Ньюпорте (США).
Кафельников в 1996 году первым из россиян выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос). В 1999 году он стал первой ракеткой мира. В 2000 году Кафельников стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде.