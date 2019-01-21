Футболисты "Спартака" победили "Ростов" на турнире в Катаре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) добился победы над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче первого тура стартовавшего в Катаре турнира "Матч Премьер".

Результат встречи, прошедшей в Дохе, - 2:1 в пользу "Спартака".

На 40-й минуте Видар Кьяртанссон вывел "Ростов" вперед. На 58-й минуте Луис Адриано, реализовав пенальти, сравнял счет. В компенсированное ко второму тайму время спартаковец Денис Глушаков провел победный гол. Этой результативной атаке предшествовал пенальти, назначенный в ворота "Спартака": ростовчанин Алексей Ионов не смог переиграть голкипера Александра Максименко.

В турнире принимают участие четыре команды, помимо "Спартака" и "Ростова" это петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Они сыграют друг с другом во вторник.

Регламентом турнира не предусмотрены ничейные исходы матчей. Если основное время не выявило победителя игры, назначается серия пенальти. Ее победитель получает два очка, а проигравшая команда – одно. За победу в основное время полагается три балла, за поражение – ни одного.