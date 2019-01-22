Назван состав сборной России на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по теннису во главе с Шамилем Тарпищевым определился с составом команды на матч Кубка Дэвиса против Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России во вторник, в состав вошли Карен Хачанов (11-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96), Константин Жженов.

Официальная заявка на матч отправлена во вторник.

Квалификационный раунд мужского командного чемпионата мира "Кубок Дэвиса" состоится 1-2 февраля в швейцарском Биле на Swiss Tennis Arena.

"Кубок Дэвиса" проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде осенью 2019 года (18-24 ноября). Места в финале себе уже обеспечили четыре сборные - полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие wild card.