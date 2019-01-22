Глава грузинской федерации борьбы задержан за избиение спортсмена

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Федерации борьбы Грузии Тамаз Гегешидзе задержан по обвинению в избиении спортсмена, сообщило во вторник МВД страны.

"Сотрудники полиции после допроса во вторник задержали президента Федерации борьбы Грузии Тамаза Гегешидзе. Ему предъявлено обвинение по статье насилие", - говорится в сообщении.

"Следствием установлено, что 11 января 2019 года во время проходящего турнира по греко-римской борьбе в тбилисском Дворце спорта Тамаз Гегешидзе публично нанес физическое оскорбление участнику турнира, чемпиону Европы по греко-римской борьбе капитану сборной Зурабу Датунашвили", - отметили в МВД.

Следствие по данному делу было начато после показа телекомпанией "Рустави 2" на прошлой неделе кадров, на которых видно как Гегешидзе наносит тупым предметом два удара в голову Датунашвили, после чего десятки людей разнимают президента федерации и окровавленного спортсмена в борцовских трусах.

В беседе с журналистами Датунашвили не стал говорить о причинах стычки с Гегешидзе, заявив, что у него был конфликт с ним еще с лета 2018 года.