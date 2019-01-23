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Путин пообещал, что Россия будет продвигать самбо в число олимпийских видов спорта

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет настаивать на включении самбо в число олимпийских видов спорта.

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"Безусловно, должны, можем и будем продвигать (включение самбо в олимпийскую программу) - аккуратно, спокойно", - заверил Путин, который приехал в Институт стран Азии и Африки МГУ на заседание Попечительского совета университета.

До совещания он пообщался со студентами вуза. Один из них - действующий чемпион мира по самбо Камиль Абдулазизов, который учится на факультете геологии МГУ, поднял тему включения самбо в число олимпийских видов.

"Это непростой вопрос, но мы им занимаемся", - ответил Путин, добавив: "Непростой, в том числе потому, что у нас там почти нет конкурентов".

"Нужно развивать и пропагандировать самбо, делать так, чтобы в других странах появлялись яркие спортсмены, чтобы у этих стран был интерес участвовать (в соревнованиях)". "И тогда они сами будут поддерживать заявку самбо в качестве олимпийского вида спорта", - полагает президент.

Он назвал самбо национальным видом спорта в России, который синтезирован из разных видов единоборств народов СССР.

Студенты, знающие об увлечении Путина самбо и дзюдо, пригласили его провести мастер-класс. "Попробую продемонстрировать вам бросок через спину", - рассмеялся президент.

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Теги: самбо, Владимир Путин

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