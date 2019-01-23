Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ в Минске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заработала 75,00 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка, Софья Самодурова, программу которой судьи оценили в 72,88 балла.
На третьей строчке размещается представительница Швейцарии Алексия Паганини 65,64
балла.
Обладательницы медалей в женском одиночном катании станут известны в пятницу, когда пройдет произвольная программа. Туда также квалифицировалась россиянка Станислава Константинова, показавшая 11-й (56,76 балла) результат.