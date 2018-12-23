Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, сообщает пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.

Тренерский штаб остановил свой выбор на следующих спортсменах:

Женщины - Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины - Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин. Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России 2019 в Саранске положительными, а затем обсудил и утвердил предложенный тренерским советом Федерации состав российских фигуристов на чемпионат Европы в Минске и зимнюю Универсиаду в Красноярске.

Также стал известен состав команды на зимнюю Универсиаду. При формировании состава команды, помимо спортивного принципа, учитывались возрастные ограничения участников Универсиады и наличие студенческого сертификата. Кроме того, в соревнованиях по женскому одиночному катанию каждая страна может заявить только две фигуристки.

Состав команды:

Женщины: Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева. Запасные: Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Мужчины: Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин. Запасные: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов.

Пары: Анастасия Полуянова - Дмитрий Сопот, Александра Кошевая - Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова - Максим Бобров.

Танцы на льду: Софья Евдокимова - Егор Базин, Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин. Запасные: Анастасия Шпилевая - Григорий Смирнов.

Синхронное катание: "Татарстан" (Казань) и "Дрим Тим" (Самара).